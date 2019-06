Link kopiert

Am Montag um 17.55 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau mit dem Fahrrad aus dem Stedepark kommend in Richtung Seestraße. An der Ausfahrt zum Parkplatz des Stedeparks wurde die Radfahrerin angeblich von einem unbekanntem Pkw geschnitten, sie stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Hinweise zum Unfallhe