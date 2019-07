Link kopiert

Bei elf Sachbeschädigungen in einer Nacht richteten die jungen Täter in Schwarzach und Wolfurt einen Gesamtschaden von 21.000 Euro an. Beteiligt am Einschlagen von Scheiben mit einem Notfallhammer waren neben einem weiteren Mittäter, der strafrechtlich separat verfolgt wird, zwei 16-jährige Dornbirn