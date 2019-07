Frastanz: „Waren Sie in einem Blutrausch?“













Link kopiert

Waren Sie da in einem Blutrausch?“, fragte Richterin Sabrina Tagwercher den geständigen Haupttäter. Der 17-jährige Erst­angeklagte hat am 22. Jänner in Frastanz-Amerlügen im Frust nach einem gescheiterten bewaffneten Drogenraub einem 16-Jährigen mit einem Korkenzieher gegen den Kopf und den Rücken g