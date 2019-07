Kind stürzt sieben Meter in die Tiefe













Glimpflich ging ein Sturz aus sieben Metern Höhe für eine Fünfjährige am Montag aus. Laut Polizei spielte das Mädchen mit einem Buben in dessen Zimmer, als die Kinder auf eine Kommode kletterten und ein Fenster öffneten. Das Mädchen sei in die Tiefe gestürzt und auf eine Rasenfläche gefallen.