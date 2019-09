Link kopiert

In einer Vorarlberger Wohnanlage traten Probleme bei der Heizungs- und der Sanitäranlage auf. Daraufhin forderten 18 klagende Wohnungseigentümer in einem Zivilprozess mit einem Streitwert von 435.000 Euro am Landesgericht Feldkirch Gewährleis­tung und Schadenersatz vom beklagten Bauträger. Vertreten