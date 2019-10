Link kopiert

Vor vier Monaten wurde die Fußgängerzone in der Neustadt mit Pauken und Trompeten eröffnet, danach wurde es ruhig in der Straße am Fuße der Schattenburg. So ruhig, dass die ersten Geschäftsinhaber nun über Umsatzeinbußen klagen. Zwar sehnen die wenigsten wieder den Autoverkehr herbei, doch der Ruf n