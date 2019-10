Link kopiert

Am Tag ihrer zufälligen Begegnung in der Innenstadt hat der angeklagte Syrer nach den gerichtlichen Feststellungen in der Feldkircher Wohnung eines Freundes die 22-Jährige vergewaltigt. Demnach hat der 29-Jährige am 27. Dezember 2018 die geistig beeinträchtigte junge Frau im Badezimmer festgehalten