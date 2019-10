Link kopiert

Körperverletzung, Nötigung, gefährliche Drohung, Verleumdung, Stalking, Betrug, Urkundenunterdrückung, Sachbeschädigung: Der in Vorarlberg lebende Bosnier wurde in Österreich zwischen 2009 und 2018 bereits sieben Mal strafrechtlich verurteilt, vier Mal an Bezirksgerichten und drei Mal am Landesgeric