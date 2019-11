Link kopiert

Das Vorgehen des Bundes ist unverständlich und nicht nachvollziehbar“, sagte der beklagte Bregenzer Bezirkshauptmann Elmar Zech gestern nach der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch. In der BH sei nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet worden. Das sei auch im September im Strafprozess am Lande