Link kopiert

Mit dem Beginn der Wintersaison hat auch der Notarzthubschrauber Gallus 1 in Zürs wieder seinen Betrieb aufgenommen. Gemäß einer Aussendung der Bergrettung Vorarlberg in dieser Woche flog das Team des Hubschraubers in der vergangenen Saison über 400 Mal verunglückte Wintersportler in die umliegenden