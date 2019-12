Link kopiert

Für den folgenschweren Unfall bei einem Amateur-Eishockeyspiel hat die von Clemens Pichler anwaltlich vertretene Stadt Hohenems als Betreiberin des Eisplatzes keine Haftung zu übernehmen. Das wurde in dem Zivilprozess jetzt am Obersten Gerichtshof (OGH) in dritter und letzter Instanz rechtskräftig e