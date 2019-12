Link kopiert

Als Zeugin vor der Polizei gab die Oberländerin am 9. März bei ihrer förmlichen Einvernahme an, ihr Freund habe ihr am 5. März nach einem Faschingsumzug im Bezirk Bludenz an der Bar eines Gemeindesaales nicht ins Gesicht geschlagen. Damit habe die Zeugin bewusst gelogen, meinte ein Richter des Lande