Verletzungen unbekannten Grades im Bauch- und Brustbereich hat sich gestern gegen 13.15 Uhr ein deutscher Snowboarder (24) in Gargellen zugezogen. Der Mann kam kurz vor einer Pistenabzweigung in steiles Gelände. In weiterer Folge sprang er laut Polizei über die zwei Meter hohe Kante des Pistenrandes