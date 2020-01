Link kopiert

Eine 31-jährige Skifahrerin aus Deutschland hat sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr in Lech verletzt. Sie fuhr auf der Piste Nr. 200 in Richtung Oberlech ab. Im dichten Nebel übersah die Frau eine Liftstütze der Petersbodenbahn und prallte gegen diese. Sie wurde mit leichten Verletzungen der Wirbelsäule