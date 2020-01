Link kopiert

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch in Altach vier Altpapiercontainer und einen Abfallbehälter angezündet. Die Brände wurden innerhalb kurzer Zeit an drei verschiedenen Stellen gelegt. Die zuständigen Beamten gehen davon aus, dass es sich in allen Fällen um den selben Täter handelt.