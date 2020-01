Link kopiert

Am gestrigen Mittwoch ereigneten sich in verschiedenen Skigebieten in Vorarlberg zahlreiche Skiunfälle mit Kollision. Darüber informierte die Zuständigen der Landespolizeidirektion gestern Abend.

So fuhr gegen 11.30 Uhr ein 75-jähriger belgischer Wintersportler im Skigebiet Golm auf der Piste Nummer