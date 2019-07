Link kopiert

Seit dem Tod von Schauspieler Bruno Ganz ist dessen Kollege Jens Harzer der neue Träger des Iffland-Rings. Nun tritt der 47-Jährige auch bei den Salzburger Festspielen in die Fußstapfen des Weltstars, Harzer übernimmt dessen Rolle als Sprecher in Luigi Nonos „Il canto sospeso“. Das Konzert am 24. Ju