In Gedenken an das Grauen













Link kopiert

1 Universum History: Nancy Wake. Morgen, ORF 2, 22.40 Uhr. Am Ende war sie die meistdekorierte weibliche Militärangehörige der Alliierten: Nancy Grace Augusta Wake. Die neuseeländische Reporterin wurde unter dem Codenamen „Weiße Maus“ von der Gestapo gesucht. Warum? In Wien dokumentierte sie 1938 be