Andreas Kiendl wurde am 31. Dezember 1975 in Graz geboren, er lebt in Wien mit Zweitwohnsitz bei Deutschlandsberg.

Filme/TV: „Antares“, „Kotsch“, „Bollywood lässt Alpen glühen“, „Die Vaterlosen“, „Soko Kitzbühel“, „Vier Frauen und ein Todesfall“, „Steirerblut“, „Janus“,, „Trakehnerblut“, „Tatort: Vir