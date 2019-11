Link kopiert

Von Daniel Hadler

In Naturdokumentationen tendiert man dazu, reißerische und exotische Dinge zu machen, was nachvollziehbar ist, weil es die Leute interessiert“, erklärt der Ornithologe und Filmemacher Leander Khil. In seiner neuen „Universum“-Doku (heute, ORF 2, 20.15 Uhr), die der Grazer gemeinsam