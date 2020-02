Link kopiert

Kirk Douglas, geboren als Issur Danielowitsch Demsky als eines von sieben Kindern jüdisch-weißrussischer Immigranten am 9. 12. 1916 in Amsterdam/Bundesstaat New York; gestorben am 5. 2. 2020 in Beverly Hills, Kalifornien.

Studierte Chemie, englische Literatur und darstellende Kunst in New York. Karri