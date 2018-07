Für den von der Abschiebung bedrohten Lehrling Ali Wajid, dem von der Erzdiözese Salzburg in der Vorwoche Kirchenasyl gewährt wurde, ist gestern eine 72-Stunden-Frist des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) abgelaufen. Der Aufforderung, sich bis zum Vormittag in einem Flüchtlingsquartier in Schwechat einzufinden, kam der 23-jährige Pakistani jedoch nicht nach. Sein Anwalt Peter Perner hatte mittlerweile Einspruch gegen den entsprechenden Bescheid eingelegt und 20 Zeugen angegeben, die den Integrationswillen des Lehrlings bezeugen sollen. Menschenrechtsaktivist Bernhard Jenny, der Ali Wajid seit Längerem betreut, hofft nun, „dass Polizei und Behörde ihn so lange in Ruhe lassen“, bis der Verwaltungsgerichtshof über den Antrag auf aufschiebende Wirkung des Abschiebebescheids entschieden hat.