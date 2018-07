Der ÖGB kritisierte am Montag, dass die Regierung mit dem Gedanken spielen könnte, den gesetzlichen Urlaubsanspruch von fünf auf vier Wochen zu kürzen. Arbeitgebervertreter dementierten jedoch, Urlaubswochen kürzen zu wollen. Das Sozialministerium gab kurz danach Entwarnung. An den bisherigen gesetzlichen Urlaubsregelungen soll sich auch in Zukunft nichts ändern, teilte ein Sprecher von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) mit.