Ende Juni trat, wie berichtet, die Bauordnungsnovelle in Kraft, die besagt, dass vor dem Jahr 1945 errichtete Häuser nicht einfach so abgerissen werden dürfen. Die Behörde prüft zuvor, ob das Gebäude nicht doch erhaltenswert ist. Schon in der ersten Woche nach Inkrafttreten wurden in Wien rund 80 Abbrüche gestoppt. Ein prominentes Gebäude war nicht darunter.

Die Villa des berühmten Entertainers Peter Alexander, ein 300 Quadratmeter großes Objekt in Wien-Döbling, war da bereits dem Erdboden gleichgemacht. Die Abrissarbeiten waren am 18. Juni begonnen worden, der Abriss sei also noch legal und bewilligungsfrei erfolgt, so die Behörden. Auf dem Areal in der Paul-Ehrlich-Gasse könnten nun Luxuswohnungen entstehen.