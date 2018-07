Link kopiert

Mitten auf einer stark befahrenen Straße in der Wiener Innenstadt entdeckten Polizisten der Bereitschafteinheit einen hilflos herumirrenden Hund. Sie sperrten sofort die Fahrbahn, indem sie den Polizeibus quer stellten, und fingen den Hund ein. Aufgrund einer Kapsel am Halsband, in der ein Zettel mit einer Telefonnummer steckte, war die Besitzerin rasch gefunden. Sie war sehr erleichtert, als ihr „Rico“ wieder übergeben wurde. Der 16 Jahre alte und blinde Hund war ausgebüxt.