Ein Drogenschmuggler ist in der Nacht auf Freitag unmittelbar nach der Einreise aus Österreich in Tarvis aus einem Zug gefischt worden. Der 29 Jahre alte Mann aus Nigeria hatte 95 Zäpfchen, gefüllt mit 1,3 Kilo Kokain, geschluckt. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.