An Bayerns Grenzen wird kontrolliert













Nach langen Diskussionen zwischen Freistaat und deutscher Regierung über die endgültige Kompetenzverteilung hat die neue bayerische Grenzpolizei gestern mit Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze begonnen. Die Kontrollen, die flexibel und stundenweise an diversen Grenzübergängen installiert werden sollen, werden die bereits laufenden festen Kontrollen an drei großen Autobahn-Grenzübergängen ergänzen.

Zum offiziellen Start beim Grenzübergang in Kirchdorf am Inn kam auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der die bayerische Grenzpolizei im Landtagswahljahr durchgekämpft hat. „Im Zusammenwirken mit dem Bund macht Bayern die Grenzen und den Grenzraum sicherer“, erklärte er. Jemanden an der Grenze zurückweisen dürfen die Bayern aber nicht – das bleibt Agenda der Bundespolizei. Autofahrerklubs rechnen dennoch mit Staus im Wochenend-Reiseverkehr.