Ein Albtraum wurde in der Nacht auf Mittwoch für einen 13-jährigen Kärntner wahr. Während er und seine Eltern schliefen, drangen Einbrecher in das Einfamilienhaus in Spittal an der Drau ein. Der Bursch sah den Schein der Taschenlampe, hörte, wie ein Täter die Räume nach Wertgegenständen durchsuchte. Er traute sich aber nicht, die Eltern zu wecken. Was gestohlen wurde, wird erst erhoben. Eines steht jedoch schon jetzt fest: Es war nicht das einzige Haus in Spittal, das in der Nacht von Einbrechern heimgesucht wurde. Gleich in drei Fällen brachen sie die Terrassentüren auf.