Hecht biss zu: Gemeinde muss 14.000 Euro zahlen

ST. PÖLTEN. Von einem Hecht gebissen wurde ein siebenjähriger Bub bei einer Veranstaltung in der niederösterreichischen Gemeinde Hofstetten-Grünau. Drei Jahre ist das schon her. Doch nun kommt auf die Gemeinde eine schmerzhafte Rechnung zu. Ein Gericht hat in mittlerweile schon zweiter Instanz entschieden: Die Gemeinde muss 14.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Vermutlich Wölfe im Tiroler Oberland gesichtet

INNSBRUCK. Mindestens zwei Wölfe dürften zurzeit im Tiroler Oberland leben. Am Samstag wurden die Tiere im Gemeindegebiet von Fiss (Bezirk Landeck) fotografiert. Das Bildmaterial lasse „keine hundertprozentige Aussage“ zu, teilte das Land gestern mit. Trotzdem gehe man davon aus, dass es sich bei den Tieren um Wölfe handle, es könnten aber auch Wolfshunde sein.

Nach Brucellose-Verdacht weitere Untersuchungen

LINZ. Nach dem Auftauchen von Brucellen im Mostviertel sind gestern die Untersuchungen in mehrere Richtungen weitergegangen, berichtet Landesveterinärdirektor Thomas Hain. Auch Schaf- und Ziegenbestände würden derzeit überprüft. Geforscht wird weiterhin, wie die Seuche eingeschleppt wurde. Vier Personen sind bisher infiziert.

Betrugsfälle durch angeblichen Lottogewinn

ST. PÖLTEN. Mit angeblichen Lotto-Gewinnen locken Betrüger derzeit via Telefon und E-Mail ihren Opfern Bargeld heraus, warnt das Landeskriminalamt Niederösterreich. Mehrere haben bereits bis zu 10.000 Euro in die Türkei überwiesen.