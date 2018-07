Link kopiert

Die oberösterreichische Polizei warnt ausdrücklich vor in Linz angebotenen grünen Ecstasy-Tabletten mit der Bezeichnung „Dom Pérignon“. Sie sind deutlich überdosiert, schon eine Tablette kann tödlich sein, warnte die Exekutive gestern die Bevölkerung. Die Tabletten enthalten pro Tablette 135,1 Milligramm des Wirkstoffes MDMA. Aber schon bei einem Gehalt von über 120 Milligramm kann der Tod eintreten.

492 derart hoch dosierte Ecstasy-Tabletten waren am Dienstag von einem Diensthundeführer der Polizei in einem Park der Linzer Innenstadt entdeckt worden – sein Hund hatte sie in einem Gebüsch erschnüffelt. 17 weitere wurden am Hauptbahnhof bei einem dealenden Asylwerber aus Afghanistan sichergestellt. Mehrere Jugendliche, darunter eine 13-Jährige, wurden als Kunden ausgeforscht.