Ausgerechnet beim Aufstieg auf seinen Kran kollabierte in Wien-Favoriten ein Kranführer. Der 41-Jährige blieb mit starken Brustschmerzen auf einer Plattform in 34 Meter Höhe liegen. Höhenretter der Berufsfeuerwehr seilte ihn in einem aufsehenerregenden Einsatz ab. APA