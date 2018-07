Sicherer Arbeitsplatz steht an erster Stelle













Link kopiert

Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist den berufstätigen Österreichern am wichtigsten, ergab eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes Imas. 61 Prozent aller Befragten reihten die Sicherheit an erster Stelle, gefolgt von der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und einem guten Betriebsklima mit jeweils 60 Prozent. Ganz am Ende der Auswahlliste finden sich zusätzliche Sozialleistungen, hohes Ansehen oder Kinderbetreuungsplätze im Unternehmen.