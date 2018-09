Link kopiert

Zwei Jahre lief das internationale Projekt gegen den Drogenschmuggel über Flughäfen, gestern wurde in Wien Bilanz gezogen: Seit Dezember 2016 konnten in Österreich so 1,5 Tonnen Suchtmittel sichergestellt werden. Außerdem wurden bei den Kontrollen auch Waffen, Kinderpornos, Falschgeld, gefälschte Ma