Kein Gesundheitsnotstand in Afrika













Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der Ebola-Krise im Kongo in Zentralafrika keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Sie folgte damit am Mittwoch den Empfehlungen eines eigens für diese Entscheidung zusammengerufenen Expertengremiums. „Wir sind optimistisch, dass dieser A