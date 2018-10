Verkauf von Cannabis ist nun in Kanada legal













Kanadischen Staatsbürgern ab 18 Jahren – in manchen Bundesstaaten 19 Jahren – ist es seit Mitternacht erlaubt, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften Haschisch zu kaufen. Der persönliche Besitz ist auf 30 Gramm beschränkt. Kanada hat damit als weltweit zweites Land nach Uruguay den Verkauf