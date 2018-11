Link kopiert

Weil sie in ihrem betrunkenen Zustand noch wegfahren wollte, sperrte ein Mann in Zell am See seine Ehefrau in der Wohnung ein. Die Ungarin (40) versuchte deshalb, über den im vierten Stock liegenden Balkon ins Freie zu klettern. Sie verlor das Gleichgewicht, stürzte acht Meter ab: schwer verletzt.