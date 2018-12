Link kopiert

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Klein-Neusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha) kamen am Christtag eine 80-jährige Frau und ihr Sohn (56), der im Rollstuhl saß, ums Leben. Das Feuer war gegen 17.20 Uhr im Keller des Hauses ausgebrochen. Für den Mann im Rollstuhl, der sich im Keller aufgehalt