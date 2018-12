Link kopiert

Ein Ehestreit in einer Flüchtlingsunterkunft in Innsbruck endete in der Nacht zum Stefanitag tödlich: Ein 37-jähriger Syrer hatte seiner Frau (23) bei einem Streit kurz nach 1 Uhr früh schwerste Kopfverletzungen zugefügt, sie starb in der Klinik. Der Asylwerber kletterte nach der Tat durch das Fenst