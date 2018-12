Link kopiert

Überschattet von der Angst vor Gewaltausbrüchen stehen in der Demokratischen Republik Kongo heute historische Wahlen an. Die Wahl zum Staatschef soll das Ende der Ära Joseph Kabila einläuten. Es wäre aber auch die erste friedliche Machtübergabe in dem zweitgrößten Land Afrikas seit der Unabhängigkei