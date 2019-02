Link kopiert

Zehn Tage ununterbrochener Schneefall sorgt in Galtür im Februar 1999 für eine Ausnahmesituation. Am Nachmittag des 23. Februar löst sich nördlich des Orts eine Lawine. Sie fordert 31 Todesopfer und führt zu Sachschäden in Höhe von rund elf Millionen Euro. Noch einmal so hoch waren die Folgekosten d