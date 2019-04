Link kopiert

Von einem Türgriff am Kopf getroffen wurde in Wien eine Polizistin, die einen lautstarken Familienstreit schlichten sollte. Im Zuge dessen warf die Mutter, eine Bulgarin, den Griff in Richtung des 17-jährigen Sohnes. Getroffen wurde die Beamtin, die eine Platzwunde am Kopf erlitt.