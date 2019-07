Link kopiert

Mehrere Mädchen haben am vergangenen Freitag in einem Park in Wien-Liesing auf eine 13-Jährige eingeprügelt und den Vorfall gefilmt. Das Video verbreitete sich daraufhin in sozialen Medien. Das Opfer erstattete aus Angst keine Anzeige, konnte aber ausgeforscht werden – ebenfalls die Rädelsführerin d