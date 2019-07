Staus in den Süden













Link kopiert

Viel Geduld mussten die Autofahrer gestern auf Tauern- und Karawankenautobahn in Kärnten beweisen. Durch den Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg kam es zu einem enormen Verkehrsaufkommen, Unfälle und Überlastung der Autobahnen resultierten in kilometerlangen Staus und bis zu drei Stunden Wa