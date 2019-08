Link kopiert

Nachdem Deutschland am Montag erstmals vier Kinder aus Syrien zurückholte, will das jetzt auch eine Großmutter aus Wien durchsetzen. Ihre Tochter war als 15-Jährige nach Syrien gereist, um sich dem IS anzuschließen. Sie dürfte gestorben sein, hinterließ aber zwei kleine Buben, die in einem Lager in