Link kopiert

Seit Mittwoch verlangt ein Wirt in Hintersee im Flachgau 50 Cent für den Geldumtausch für eine private Mautstraße. „Ich bin ja keine Wechselstube“, betont Albert Ebner. An Spitzentagen kämen bis zu 40 Passanten in seinen Gasthof, um Scheine gegen Kleingeld einzutauschen. Er habe sich um ausreichend