Link kopiert

Drei Tote bei Unfällen in den Tiroler Bergen

INNSBRUCK. Bei Bergunfällen in Tirol sind am Freitag unabhängig voneinander drei Alpinisten aus Deutschland verunglückt. Zwei Männer im Alter von 50 bzw. 60 Jahren fanden dabei unmittelbar den Tod, ein weiterer 50-Jähriger verstarb in der Nacht auf Samstag