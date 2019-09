Link kopiert

Der österreichische Ex-Judoka Peter Seisenbacher wurde gestern von der Ukraine nach Österreich ausgeliefert. Der 59-Jährige befand sich am Nachmittag in einem Flieger nach Wien und wurde dann in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert, bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Heute soll ü