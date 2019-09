Link kopiert

Marko Feingold wurde 106 Jahre alt. Am Donnerstag starb der älteste Holocaustüberlebende Österreichs in Salzburg an den Folgen einer Lungenentzündung. Geboren wurde Feingold 1913 in der heutigen Slowakei. Er wuchs in der Wiener Leopoldstadt auf. 1941 deportierten ihn die Nazis in das Konzentrationsl