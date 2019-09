Link kopiert

Gegen 14 Uhr stand der 32-Jährige am Freitag in einer Wiener Polizeiinspektion und gab die Bluttat zu: Er habe gerade nach einem Streit seine Frau verletzt, vermutlich getötet. Die Polizisten eilten zur Wohnung des Paares nahe dem Schloss Belvedere. Dort lag die Frau tot am Boden. Am Hinterkopf klaf