Von Thomas Macher

Stundenlang suchten sie in den Trümmern des Supermarkts nach der Verschütteten. Gestern gegen Mittag war es dann traurige Gewissheit: Ein Spürhund entdeckte die tote 91-Jährige. Die Frau war am Montag verschüttet worden, als das Gebäude im Tiroler Ort St. Jodok am Brenner explodiert